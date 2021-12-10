В Мурманской области подорожали яйца и подешевела морковь

При этом снизилась стоимость моркови (на 1,5%) и пшена (на 1,4%).
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманскстат продолжает наблюдать за уровнем цен на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости. Еженедельный мониторинг проходит в Мурманске, Апатитах и Североморске.
- С 30 ноября по 6 декабря наибольшее увеличение цен отмечено на куриные яйца (на 4,8%), яблоки (на 2,1%), мороженые и охлаждённые куры (на 1,8%), свежую белокочанную капусту (на 1,1%), стерилизованное питьевое цельное молоко (на 1,0%), сахарный песок (на 0,9%), сливочное масло и пшеничную муку (на 0,8%), - сообщили в ведомстве.
При этом снизилась стоимость моркови (на 1,5%) и пшена (на 1,4%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
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