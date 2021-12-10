Минтранс Мурманской области отреагировал на жалобы пассажиров автобуса №105 о холоде в салоне

К началу первых утренних рейсов, а также рейсов после обеденного перерыва салоны автобусов не всегда прогреты. Фото: vk.com/mintrans_51

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области провело внеплановую проверку в общественном транспорте. Особое внимание уделили маршруту № 105 "Мурманск– Североморск", так как это направление вызвало наибольшее количество откликов в соцсетях - северяне жаловались на холод в автобусе.

Проверка проводилась при наружной температуре ниже -25 градусов. После обследования не выявили автобусов с неработающими отопителями салонов, однако отдельные замечания к соблюдению температурного режима все же появились.

- К началу первых утренних рейсов, а также рейсов после обеденного перерыва салоны автобусов не всегда прогреты. Рекомендуемая температура – не менее 12 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов. В процессе выполнения рейсов температура в салоне поднимается до необходимого уровня, однако предрейсовый прогрев необходим, – отметил заведующий сектором общественного транспорта Николай Михайлов.

Также причиной негативных комментариев в соцсетях стали фото с заледеневшими окнами. Однако, как отмечают сотрудники минтранса, это не является показателем низкой температуры в салонах, а обусловлено особенностями конструкции отдельных транспортных средств.

По итогам рейда в адрес всех перевозчиков направлены предписания о необходимости дополнительного заблаговременного предрейсового прогрева салонов автобусов, дополнительных проверок работоспособности отопительного оборудования.

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