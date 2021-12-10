Доходы в бюджете Мурманской области на 2022 год составят 103,6 млрд рублей, расходы - 123,9 млрд

Корректировки в бюджет могут внести в правительстве региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На последнем заседании Мурманской областной Думы приняли проект о бюджете региона на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Бюджет будет дефицитным: при расходах в 123,9 миллиарда рублей доходы составят 103,6 миллиарда рублей.

- Он формировался с учетом предложений и инициатив жителей региона. Значительно увеличены расходы на здравоохранение, образование, социальную сферу. Стоит отметить, что эти расходы не только на текущую деятельность, но и на капитальные вложения – ремонт, строительство. Практически на 2 миллиарда увеличился объем межбюджетных трансфертов для муниципалитетов, - отметила председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и экономики Ирина Просоленко.

Корректировки в бюджет могут внести в правительстве региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томограф для Оленегорска из ковидного госпиталя Мурмашей запустят в декабре. Оборудование потребовало доработки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru