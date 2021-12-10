В Мурманске пропал 16-летний подросток в серой одежде

Местонахождение северянина не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске ищут 16-летнего Виктора Куканова. 9 декабря подросток ушел из дома на улице Щербакова, 30, его местонахождение не известно до сих пор.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные. Был одет в серую куртку "парка", серые штаны, серую шапку, кроссовки болотного цвета на белой подошве. С собой был рюкзак.

Всех, кто может помочь с поисками Виктора, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас": +7 911-311-70-20, +7 911-339-89-41 (круглосуточно).

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