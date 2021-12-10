В 2021 году Кольская АЭС направила 34 млн рублей на развитие и обучение персонала

Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

В рамках дивизионального Дня знаний 60 работников станции приняли участие в практикумах, организованных Кольской АЭС и Корпоративной академией Росатома. Практикумы были ориентированы на развитие личности в профессиональной сфере с помощью психологических подходов, ведь умение управлять стрессом, располагать к себе аудиторию, а также навыки публичного выступления – неотъемлемые знания, которыми должен обладать лидер в своей профессии.

Для поддержания высокого уровня квалификации сотрудников руководство Кольской АЭС на постоянной основе предоставляет возможности для обучения, повышения их профессиональных и личностных качеств. Так, в 2021 году направлено около 34 млн. рублей на обучение работников станции (очные и дистанционные практикумы, конференции, форумы и слеты, различные курсы).

«Работа на нашем предприятии требует высокого уровня подготовки персонала. Мы предоставляем нашим работникам всевозможные способы обучения, например, доступ к отраслевой платформе «Рекорд Mobile» позволяет учиться дистанционно в любое время дня и ночи. В 2021 году 1800 сотрудников нашей станции прошли обучение и повышение квалификации», - отметил заместитель директора по работе с персоналом Игорь Кутузов.

Кроме того, Кольская АЭС имеет свой учебный центр, в котором работают высококвалифицированные инструкторы, обладающие большим опытом эксплуатации станции. На предприятии успешно реализуется сервис «Карьерное консультирование»: за помощью к карьерному консультанту уже обратилось 60 работников Кольской АЭС и 52 работника других АЭС России. Всем сотрудникам станции обеспечен доступ к вебинарам АНО «Корпоративная академия Росатома», к электронной библиотеке Росатома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru