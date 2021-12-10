Студенты МАГУ придумали цифровые сервисы для университета будущего

Tele2 уже несколько лет сотрудничает с МАГУ. Фото: Пресс-служба TELE2

Tele2 совместно с Мурманским арктическим государственным университетом (МАГУ) организовал для студентов проектную смену. Учащиеся разрабатывали проекты цифровых сервисов для системы образования. Авторы лучших идей получили 50 000 рублей.

В образовательной программе приняли участие 40 студентов различных факультетов МАГУ. Учащихся разбили на команды по 5 человек. В течение месяца им предстояло разработать проект по теме «Цифровые сервисы для университета будущего». Молодые специалисты размышляли о том, каким может стать университет в будущем, какую роль в трансформации образовательного процесса могут сыграть телекоммуникации. Участники программы провели опросы среди студентов, проанализировали опыт зарубежных и российских вузов, определили лучшие практики.

Команды разрабатывали проекты под управлением экспертов Tele2 и преподавателей университета. Ребята консультировались со специалистами, задавали интересующие вопросы, делились своими идеями.

Студенты предложили проводить занятия по физкультуре или лекции по биологии с помощью технологий виртуальной реальности (англ. virtual reality, VR), разработку мобильного приложения с голосовым помощником, который подскажет расписание, напомнит про сроки сдачи учебных работ. Участники также размышляли над цифровой платформой для начисления студентам за академические успехи баллов, которые можно будет обменять на услуги мобильного оператора: минуты, интернет-трафик, подписку на развлекательные сервисы.

Защита работ участников смены прошла в университете 9 декабря. Команда из Апатит защищала проект в онлайн-формате. Компанию Tele2 в жюри представлял директор мурманского филиала оператора Олег Клянчин. По итогам презентаций и обсуждения проектов экспертный совет назвал лучшей идею команды «2МЕН-ЛУП», в которую вошли Елизавета Вельямидова, Наталия Бугаева, Мария Матченко, Виктория Роздорожная, Ксения Холмова. Победители рассмотрели варианты вовлечения учащихся в образовательный процесс с помощью VR-технологий. Команда победителей получила вознаграждение от Tele2 в размере 50 000 рублей.

Олег Клянчин, директор мурманского филиала Tele2:

«VR-шлемы, голосовые помощники, роботы-доставщики – это все может звучать фантастически, но такие технологии уже существуют и делают работу людей эффективнее в различных сферах жизни. Мы в Tele2 при строительстве сети используем технологии анализа больших данных, что позволяет существенно сокращать издержки, улучшать сеть и предлагать услуги по выгодной цене. Большинство кадровых вопросов в нашей компании можно решить через корпоративное приложение в смартфоне в несколько тапов. Огромное число процессов в университете также можно оцифровать и сделать эффективнее. Здорово, что студенты и руководители МАГУ заинтересованы в этом процессе и готовы активно в нем участвовать».

Tele2 уже несколько лет сотрудничает с МАГУ. Эксперты компании читают лекции по теме цифровой трансформации экономики, проводят тренинги на развитие важных бизнес-навыков, организуют проектные смены.

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