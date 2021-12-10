Праздничный Мурманск запечатлели с высоты птичьего полета

У автора получилось передать атмосферу Нового года. Фото: Instagram/@mr_nemchenko

Проспект Ленина в Мурманске сняли на видео с высоты птичьего полета. Морозный и праздничный центр заполярной столицы, украшенный растяжками с северным сиянием, запечатлел при помощи квадрокоптера мурманский фотограф Максим Немченко. Получилось передать атмосферу настоящей зимней сказки.

- Добро пожаловать на борт малой авиации, - отметил фотограф в своем Instagram, комментируя видео.

Напомним: в Хибинах сняли на видео замерзшие бирюзовые гейзеры. Ученые рассказали, как появилось такое явление.

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