Модель-альбинос из Мурманска снялась в передаче Первого канала

Теперь же ее снова можно будет увидеть на Первом канале. Фото: Личный архив

Не так давно модель-альбинос из Мурманска Сандра Капшук в качестве невесты пришла на передачу "Давай поженимся".

Теперь же ее снова можно будет увидеть на Первом канале. На своей странице в "ВКонтакте" мурманчанка рассказала, что стала участницей шоу "Пусть говорят". Выпуск ожидается в ближайшее время.

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