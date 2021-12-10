Погода в Мурманске и области на 11, 12 декабря 2021 года: потепление до -4 градусов, местами снег

13 декабря существенных изменений в погоде не ожидается. Фото: Олег ФИЛОНОК

На этих выходных в Мурманской области будет довольно тепло. Спустя пару недель морозы все-таки ушли из Заполярья, дав северянам возможность спокойно гулять по улочкам.

- 11 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, ночью изморозь. Ветер юго-западный умеренный, поземок. Температура воздуха ночью -7-12, при прояснениях до -17, днем -5-10. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона, центр которого сместится с Вологодской области в юго-восточном направлении. В регионе ожидается временами снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха днем составит -4-9 градусов.

13 декабря существенных изменений в погоде не ожидается.

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