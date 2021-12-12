В Кировске представили «полярный паспорт»

Это не документ государственного образца, а туристический. Фото: vk.com/murmangov

На международной туристической площадке Made in Arctic в Кировске представили пилотный проект «полярный паспорт». Это не документ государственного образца, а туристический и содержит в себе карту и информацию о достопримечательностях и ключевых местах притяжения.

Мурманскую область в «полярном паспорте» представляют ледокол «Ленин», нацпарк «Хибины», круиз на ледоколе, Полярно-Альпийский ботанический сад-институт, город Мурманск, природный парк «Полуостров Рыбачий и Средний», а также село Териберка и северное сияние.

Отметим, что Кировск впервые принимал участников Made in Arctic. В этом году его посетили порядка 150 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Кировска, Апатитов, Мончегорска, Кандалакшского Терского и Кольского районов, Ловозера и Оленегорска, Ковдорского и Печенгского округов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томограф для Оленегорска из ковидного госпиталя Мурмашей запустят в декабре. Оборудование потребовало доработки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru