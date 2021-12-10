В Мурманскую область пришло потепление

Температура воздуха чуть ли не за сутки повысилась с -30 градусов до -10. Фото: Олег ФИЛОНОК

Мурманскую область наконец-то покинули сильные морозы. Температура воздуха чуть ли не за сутки повысилась с -30 градусов до -10.

- 11 и 12 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона, центр которого сместится с Вологодской области в юго-восточном направлении. В регионе ожидается временами снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха ночью -6-11 при прояснениях -12-17, днем -4-9, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Хибинах сняли на видео замерзшие бирюзовые гейзеры. Ученые рассказали, как появилось такое явление.

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