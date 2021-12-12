За сутки в Мурманской области 161 человек заболел коронавирусом

Выздоровели 70 379 северян, на лечении остаются 15 739 пациентов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 12 декабря 2021 года, за последние сутки 161 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 88 757 человек, количество летальных исходов - 2639 (+6 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+55, всего 42097), Кандалакшский район (+23, всего 6866), Североморск (+15, всего 7735).

Выздоровели 70 379 северян, на лечении остаются 15 739 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томограф для Оленегорска из ковидного госпиталя Мурмашей запустят в декабре. Оборудование потребовало доработки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru