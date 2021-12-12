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Здоровье12 декабря 2021 16:29

За сутки в Мурманской области 161 человек заболел коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 12 декабря 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 70 379 северян, на лечении остаются 15 739 пациентов.

Выздоровели 70 379 северян, на лечении остаются 15 739 пациентов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 12 декабря 2021 года, за последние сутки 161 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 88 757 человек, количество летальных исходов - 2639 (+6 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+55, всего 42097), Кандалакшский район (+23, всего 6866), Североморск (+15, всего 7735).

Выздоровели 70 379 северян, на лечении остаются 15 739 пациентов.

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