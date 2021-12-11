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Здоровье11 декабря 2021 15:50

За сутки в Мурманской области 158 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 11 декабря 2021 года
Ника СВЕТЛОВА
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Выздоровели 69 415 северян, на лечении остаются 16 106 пациентов.

Выздоровели 69 415 северян, на лечении остаются 16 106 пациентов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 11 декабря 2021 года, за последние сутки 158 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 88 596 человек, количество летальных исходов - 2633 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+56, всего 42042), Кандалакшский район (+33, всего 6843), Североморск (+13, всего 7720).

Выздоровели 70 145 северян, на лечении остаются 15 818 пациентов.

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