В Мурманске стоматологу готовы платить от 400 тысяч рублей

Такой специалист должен иметь опыт работы от 3 лет, высшее медицинское образование, свидетельства о повышении квалификации.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Согласно данным сервиса по поиску работы SuperJob, в декабре самой высокооплачиваемой профессией в Мурманске стал врач-стоматолог. Зарплата предлагается от 150 до 400 тысяч рублей в месяц.
Такой специалист должен иметь опыт работы от 3 лет, высшее медицинское образование, свидетельства о повышении квалификации.
На втором месте по высокооплачиваемой работе - начальник офиса продаж в розничную сеть одной из крупнейших телекоммуникационных компаний России. Ему готовы платить 78 тысяч рублей ежемесячно.
Тройку замыкает директор магазина крупной сети супермаркетов. Зарплата - от 77 тысяч рублей.
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