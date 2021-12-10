В Мурманске стоматологу готовы платить от 400 тысяч рублей

Такой специалист должен иметь опыт работы от 3 лет, высшее медицинское образование, свидетельства о повышении квалификации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно данным сервиса по поиску работы SuperJob, в декабре самой высокооплачиваемой профессией в Мурманске стал врач-стоматолог. Зарплата предлагается от 150 до 400 тысяч рублей в месяц.

Такой специалист должен иметь опыт работы от 3 лет, высшее медицинское образование, свидетельства о повышении квалификации.

На втором месте по высокооплачиваемой работе - начальник офиса продаж в розничную сеть одной из крупнейших телекоммуникационных компаний России. Ему готовы платить 78 тысяч рублей ежемесячно.

Тройку замыкает директор магазина крупной сети супермаркетов. Зарплата - от 77 тысяч рублей.

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