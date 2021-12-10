Обвиняемого в развратных действиях тренера по карате из Мурманска заключили под стражу

49-летнего тренера по карате из Мурманска Сергея Гурина (имя изменено) заключили под стражу на два месяца. Фото: Личный архив

49-летнего тренера по карате из Мурманска Сергея Гурина (имя изменено) заключили под стражу на два месяца. Напомним: его обвиняют по ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Напомним: заявление на него написала бывшая воспитанница, которая рассказала, что Гурин заставлял ее раздеваться и практиковал с ней БДСМ

- В настоящее время в связи с широким общественным резонансом, а также возможного наличия иных лиц, пострадавших от преступных действий обвиняемого, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в аппарат следственного управления СК России по Мурманской области. Ход расследования находится на личном контроле руководителя Следственного управления, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Некоторые родители детей, которые ходили к Гурину, не верят в то, что тренер мог такое сделать. Одновременно с этим читательница "КП" рассказала, что к ее дочери приставал другой тренер.

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