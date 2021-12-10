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Происшествия10 декабря 2021 15:15

Убивший из ревности мужчину житель Кольского района пытался обжаловать приговор

Северянин посчитал наказание слишком суровым
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Местный житель обжаловал приговор в апелляционном порядке.

Местный житель обжаловал приговор в апелляционном порядке.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Кольского района, осужденный за убийство, пытался обжаловать приговор.

Ранее приговором Кольского районного суда северянин был осужден по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" с назначением наказания в виде лишения свободы на 10 лет в исправительной колонии строгого режима.

- Государственным обвинением доказана вина мужчины в том, что будучи пьяным и находясь в квартире в Мурмашах, тот, вооружившись ножом, подошел к сидевшему в кресле северянину и с целью убийства на почве ревности, ударил его ножом в заднюю поверхность грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался на месте, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Местный житель обжаловал приговор в апелляционном порядке. Виновный полагал, что наказание назначили для него слишком суровое. Тем не менее, жалоба осужденного оставлена судебной коллегией без удовлетворения, приговор суда – без изменения.

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