Андрей Чибис о ситуации с тренером по карате из Мурманска: "Буду лично следить за этим делом"

Северян история возмутила. Прокомментировал ее также губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске задержали 47-летнего тренера по карате Сергея Гурина (имя изменено). Его обвиняют в развратных действий в отношении несовешеннолетней.

Бывшая воспитанница рассказала, что на занятиях ей приходилось раздеваться, а Гурин применял БДСМ-практики. Дома у тренера прошли обыски, были изъяты видеозаписи и секс-игрушки.

Северян история возмутила. Прокомментировал ее также губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Буду лично следить за ходом следствия. Если вину установят, то человек должен быть наказан по всей строгости закона. И я очень прошу, если кто-то знает о таких ситуациях или, не дай бог, прошел через это - немедленно сообщать в правоохранительные органы. Нельзя замалчивать подобное и допускать, чтобы хоть один ребенок подвергался чудовищным преступлениям, - сообщил губернатор.

Напомним, что после освещения истории с Гуриным в редакцию "КП"-Мурманск" обратилась мама девочки, к которой другой тренер по карате проявлял нездоровый интерес.

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