Двум водителям придется заплатить 160 тысяч рублей за сбитых в Мурманской области лосей

Природоохранной прокуратурой в суд направлено 2 исковых заявления о взыскании с владельцев авто ущерба, причиненного объектам животного мира. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране животного мира. Так, двум водителям предстоит заплатить штрафы за сбитых насмерть лосей.

- Установлено, что 17 октября 2021 года и 29 сентября 2020 года на автодороге Р-21 «Кола» двое граждан, управляя автомобилями, допустили наезд на диких животных – лосей. В результате ДТП животные погибли. Животному миру, как компоненту окружающей среды, причинен ущерб в размере 160 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Природоохранной прокуратурой в суд направлено 2 исковых заявления о взыскании с владельцев авто ущерба, причиненного объектам животного мира.

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