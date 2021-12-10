Отца двух детей из Мурманска ждет до 20 лет лишения свободы за попытку сбыта амфетамина

При досмотре автомобиля мурманчанина было обнаружено около 90 граммов наркотиков. Фото: скрин видео УМВД по МО

26-летнего жителя Мурманска ожидает суд - мужчина обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору".

Как установило следствие, северянин решил заняться распространением наркотиков через Интернет. Не имея собственных сбережений на закупку товара, он договорился с незнакомым интернет-продавцом о получении авансом крупной партии веществ для дальнейшей продажи.

- Более 300 граммов «товара» будущий продавец получил из тайника-закладки. Северянин расфасовал полученные запрещенные вещества на несколько партий для их дальнейшей перепродажи. Чтобы скрыть от семьи свои нелегальные дела, мужчина упаковывал синтетический наркотик, когда его супруга и двое детей уходили из дома, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Запрещенные психотропные вещества свыше 220 граммов мужчина успел разместить в трех тайниках-закладках. Затем его задержали сотрудники полиции. Дополнительно при досмотре автомобиля мурманчанина было обнаружено и изъято около 90 граммов наркотических средств. Как установил эксперт, веществом являлся амфетамин.

Уголовное дело в отношении мурманчанина направлено в суд. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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