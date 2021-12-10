В Хибинах сняли на видео замерзшие бирюзовые гейзеры

Замерзшие гейзеры появляются каждый год. Фото: Евгения Земскова

В Хибинах запечатлели ледяные глыбы, которые на солнце очень красиво переливаются бирюзовым цветом. Это замерзшие гейзеры - они полые, а по стенкам внутри бежит вода. Причину столь необычного явления рассказали в КНЦ РАН.

- Гейзеры имеют искусственное происхождение – это самоизливающиеся гидрологические скважины. В сильные морозы они замерзают, вода при этом продолжает фонтанировать, поэтому гейзеры могут достигать довольно приличной высоты. Их выраженный голубой цвет объясняется тем, что воды грунтовые и они необыкновенно чистые. Туристам очень нравится, регулярно ездят сюда, любуются, делают фотографии, - рассказал «КП»-Мурманск» ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией Института промышленной экологии Севера КНЦ РАН Дмитрий Денисов.

Посмотреть на такую красоту можно в долине реки Малая Белая или в долине озера Малый Вудъявр.

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