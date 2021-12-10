Мурманск вошел в тройку городов с самыми дорогими перелетами

Перелет из воздушной гавани Заполярья до Владивостока стоил 206 653 рубля туда-обратно в бизнес-классе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Высокие цены ждут тех, кто хочет полететь из Мурманска во Владивосток бизнес-классом. Сервис для планирования путешествий Tutu.ru рассказал о самых дорогих перелетах между городами России за осень 2021 года. Так, Мурманск оказался в этом списке на втором месте.

Перелет из воздушной гавани Заполярья до Владивостока стоил 206 653 рубля туда-обратно в бизнес-классе. На первом месте по стоимости - авиабилеты из Москвы до Владивостока - 207 361. Тройку замыкает полет из Москвы в Хабаровск - 192 052 рубля туда-обратно.

Напомним: пассажиропоток из Мурманска на южные курорты снизился за осень почти на 40%. Чаще всего северяне летали в Симферополь и Сочи.

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