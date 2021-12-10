Самый северный океанариум в мире может закрыться

Своими силами сделать все требуемое коллектив не может - у предприятия многомиллионные долги. Фото: Правительство Мурманской области

В 2022 году Мурманскому океанариуму исполнится 30 лет. Но есть риск, что до своего юбилея он закроет двери. Все потому, что столкнулся с очередной проблемой.

Напомним: долгие годы и до настоящего момента самый северный океанариум принадлежит частному лицу. И владелец в развитие уникальной организации не вкладывался. Поэтому встал вопрос, чтобы сделать океанариум муниципальным или передать в областную собственность. Однако процесс этот не быстрый. И вот новая напасть.

- Условия содержания животных не соответствуют принятому в 2019 году закону. С 2022 года нужна лицензия на деятельность. Здание необходимо реконструировать, расширить вольеры для животных, установить дорогостоящее оборудование для очистки воды, провести капитальный ремонт кровли и внутренней отделки, - говорится в петиции, которая появилась в защиту океанариума.

Своими силами сделать все требуемое коллектив не может - у предприятия многомиллионные долги.

Петицию подписали уже более 700 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томограф для Оленегорска из ковидного госпиталя Мурмашей запустят в декабре. Оборудование потребовало доработки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru