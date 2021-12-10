В администрации Мурманска рассказали, будут ли в городе строить ледяные горки к Новому году

В прошлом году горки не поставили из-за плохой ситуации с коронавирусом. Фото: Надежда Пархоменко

Юные северяне и их родители ждут, появятся ли этой зимой ледяные горки в Мурманске. В последние годы их ставили на площадке у Кольского, 101, на Семеновском озере и на Пяти Углах.

Правда, в этом году в Первомайском округе обновили место для отдыха, и места для горок там просто не осталось. С вопросом, сделают ли места для катания в этом году, мы обратились в администрацию Мурманска.

- Установка ледяных горок на территориях общественных пространств города Мурманска не предусмотрена, планируется установка двух деревянных горок на площади Пять Углов, - сообщили "КП"-Мурманск" в мэрии областного центра.

Напомним: в прошлом году горки не поставили из-за плохой ситуации с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томограф для Оленегорска из ковидного госпиталя Мурмашей запустят в декабре. Оборудование потребовало доработки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru