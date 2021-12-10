В Мурманской области утвердили среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья

Расчет средней стоимости квадратного метра жилья производится министерством строительства Мурманской области в соответствии с методикой.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Правительство Мурманской области утвердило стоимость квадратного метра жилья на IV квартал 2021 года.
Согласно постановлению №901-ПП от 6 декабря 2021 года, стоимость одного квадратного метра жилья в Мурманске выросла с 60 000 до 71 333 рублей. Не изменилась средняя рыночная стоимость жилья в Ревде. Там она по прежнему остается самой низкой в регионе и равна 10 тысячам 609 рублям за квадратный метр.
– Эти цифры являются ориентиром при реализации различных социальных программ, таких как обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медицинских работников, при приобретении жилья на вторичном рынке для переселения граждан из аварийного жилфонда, – отметили в правительстве Мурманской области.
Напомним, что расчет средней стоимости квадратного метра жилья производится министерством строительства Мурманской области в соответствии с методикой.
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