Пассажиропоток из Мурманска на южные курорты снизился за осень почти на 40%

Осенью было перевезено 27 658 человек. Фото: Олег ФИЛОНОК

Минувшей осенью интерес к полетам на юг у жителей Мурманской области поубавился. По крайней мере, по сравнению с летним периодом. Пассажиропоток сократился почти на 40%. Если летом аэропорт "Мурманск" перевез 73 421 пассажира, то осенью - всего 27 658 человек.

- В сентябре, октябре и ноябре действовали прямые направления в Симферополь, Сочи, Краснодар, Анапу и Ростов-на-Дону. При этом в Крым, Сочи и Краснодар самолеты летали с сентября по ноябрь, а в Анапу и Ростов-на-Дону - только в сентябре, там пассажиропоток за первый месяц осени составил 3 477 и 716 человек соответственно, - рассказала информагентству Nord News пресс-секретарь аэропорта Мурманска Ольга Хабарова.

Таким образом, общие показатели снизились, по сравнению с летом, на 37,67%.

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