В Апатитах пьяный водитель спорткара сбил на "зебре" 51-летнюю женщину

Молодой человек совершил в одно время два ДТП. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 8 декабря в Апатитах пьяный водитель спорткара совершил сразу два ДТП, в котором пострадал не только он сам, но и два других человека.

Напомним: сначала 24-летний северянин вылетел на встречную полосу движения на своем Smart Roadster Coupe, где столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого была 38-летняя женщина. Ее увезли в медучреждение.

Затем молодой человек наехал на пешехода.

- Около 18.20 в районе дома №14 на улице Фестивальной водитель Smart сбил 51-женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход была доставлена в медучреждение, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По фактам обоих аварий проводятся проверки.

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