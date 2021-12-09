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Происшествия9 декабря 2021 11:26

Тренера по карате из Мурманска обвинили в БДСМ-практиках с ученицами

На мужчину подала заявление одна из бывших подопечных спортсменок
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Сейчас девушка, которая подала заявление, уже совершеннолетняя, тайну тренера, по предварительным данным, она хранила около 8 лет.

Сейчас девушка, которая подала заявление, уже совершеннолетняя, тайну тренера, по предварительным данным, она хранила около 8 лет.

Фото: Алексей ФОКИН

В Мурманске разгорается скандал вокруг одного из тренеров по карате, который вел секцию в средней школе.

Одна из подопечных обвинила 49-летнего мужчину в том, что он практиковал с девочками БДСМ и тренировки без одежды и снимал все на видео. Источник "КП"-Мурманск" в правоохранительных органах сообщил, что проверка по данному факту уже начата. Другие подробности наш редакция планирует получить в ближайшее время.

Сейчас девушка, которая подала заявление, уже совершеннолетняя, тайну тренера, по предварительным данным, она хранила около 8 лет.

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