Елочные базары в Мурманске-2021: дата открытия, адреса, цены, где купить елку в Мурманске

Елочные базары в Мурманске начнут работать 15 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 декабря в Мурманске начнут работать елочные базары. Администрация города определила 10 мест, где они расположатся. Купить красивую ель или веточки можно будет в каждом округе заполярной столицы.

Список адресов, где откроются елочные базары в Мурманске в 2021 году:

Ленинский округ

- в районе дома № 1 на улице Адмирала флота Лобова;

- в районе дома № 9/22 на улице Аскольдовцев;

- в районе дома № 6 на улице Нахимова;

- в районе подземного перехода на пересечении проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского;

- в районе дома № 20 на улице Саши Ковалева.

Октябрьский округ

- в районе дома № 18 на улице Георгия Седова;

- в районе разворотного кольца автобуса № 29 на улице Мира.

Первомайский округ

- в районе дома № 101 на Кольском проспекте;

- в районе дома № 34 на улице Героев Рыбачьего;

- в районе дома № 3 на улице Морской.

Стоимость лапок и хвойных деревьев будет от 600 рублей, максимальная цена - 15 тысяч рублей. В продаже будут доступны ели, сосны, ветки и лапы.

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