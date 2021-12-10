Елочные базары в Мурманске-2021: дата открытия, адреса, цены, где купить елку в Мурманске

Елочные базары в Мурманске начнут работать 15 декабря.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 15 декабря в Мурманске начнут работать елочные базары. Администрация города определила 10 мест, где они расположатся. Купить красивую ель или веточки можно будет в каждом округе заполярной столицы.
Список адресов, где откроются елочные базары в Мурманске в 2021 году:
Ленинский округ
- в районе дома № 1 на улице Адмирала флота Лобова;
- в районе дома № 9/22 на улице Аскольдовцев;
- в районе дома № 6 на улице Нахимова;
- в районе подземного перехода на пересечении проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского;
- в районе дома № 20 на улице Саши Ковалева.
Октябрьский округ
- в районе дома № 18 на улице Георгия Седова;
- в районе разворотного кольца автобуса № 29 на улице Мира.
Первомайский округ
- в районе дома № 101 на Кольском проспекте;
- в районе дома № 34 на улице Героев Рыбачьего;
- в районе дома № 3 на улице Морской.
Стоимость лапок и хвойных деревьев будет от 600 рублей, максимальная цена - 15 тысяч рублей. В продаже будут доступны ели, сосны, ветки и лапы.
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