С 15 декабря в Мурманске начнут работать елочные базары

Стоимость лапок и елок будет от 600 рублей, максимальная цена - 15 тысяч рублей.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Мурманске уже на следующей неделе откроются елочные базары. Купить елочку и хвойные лапки северяне смогут купить по 10 адресам. Публикуем полный список.
Ленинский округ
- в районе дома № 1 на улице Адмирала флота Лобова;
- в районе дома № 9/22 на улице Аскольдовцев;
- в районе дома № 6 на улице Нахимова;
- в районе подземного перехода на пересечении проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского;
- в районе дома № 20 на улице Саши Ковалева.
Октябрьский округ
- в районе дома № 18 на улице Георгия Седова;
- в районе разворотного кольца автобуса № 29 на улице Мира.
Первомайский округ
- в районе дома № 101 на Кольском проспекте;
- в районе дома № 34 на улице Героев Рыбачьего;
- в районе дома № 3 на улице Морской.
Стоимость лапок и елок будет от 600 рублей, максимальная цена - 15 тысяч рублей.
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