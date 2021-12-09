С 15 декабря в Мурманске начнут работать елочные базары

Стоимость лапок и елок будет от 600 рублей, максимальная цена - 15 тысяч рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Мурманске уже на следующей неделе откроются елочные базары. Купить елочку и хвойные лапки северяне смогут купить по 10 адресам. Публикуем полный список.

Ленинский округ

- в районе дома № 1 на улице Адмирала флота Лобова;

- в районе дома № 9/22 на улице Аскольдовцев;

- в районе дома № 6 на улице Нахимова;

- в районе подземного перехода на пересечении проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского;

- в районе дома № 20 на улице Саши Ковалева.

Октябрьский округ

- в районе дома № 18 на улице Георгия Седова;

- в районе разворотного кольца автобуса № 29 на улице Мира.

Первомайский округ

- в районе дома № 101 на Кольском проспекте;

- в районе дома № 34 на улице Героев Рыбачьего;

- в районе дома № 3 на улице Морской.

Стоимость лапок и елок будет от 600 рублей, максимальная цена - 15 тысяч рублей.

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