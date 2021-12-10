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Происшествия10 декабря 2021 7:15

Жителя Мурманска ждет 10 лет колонии за покупку и хранение наркотиков

Мужчина приобрел запрещенные вещества для личного употребления
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Приговор в законную силу пока не вступил.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимый житель Мурманска попал под уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере".

- В мае 2016 года мужчина незаконно хранил при себе различные наркотики общей массой более 14 грамм для личного употребления. Преступные действия были пресечены полицейскими, задержавшими северянина, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд признал мурманчанина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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