Почетные доноры в Мурманской области получат новую меру поддержки

Меру поддержки введут с 1 января 2022 года, на нее смогут рассчитывать 200 северян. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мурманская областная Дума рассмотрела законопроект о новой мере поддержки почетных доноров. Сейчас их в регионе 4461 человек.

- Почетные доноры смогут получать ежемесячную выплату в размере 1500 рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг. Мера поддержки будет действовать для женщин с 55 лет, для мужчин - с 60 лет, - сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Меру поддержки введут с 1 января 2022 года, на нее смогут рассчитывать 200 северян. Из бюджета на эту цель выделят 3,6 миллиона рублей и еще 12,5 миллиона в период с 2023 по 2025 годы.

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