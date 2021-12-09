Дорогу Кола-Верхнетуломский-КПП "Лотта" хотят сделать федеральной

Аналогичный процесс был запущен по дороге Кандалакша - КПП "Салла", но возникли проблемы с документами, которые сейчас решаются. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На заседании Мурманской областной Думы 9 декабря рассмотрели вопрос передачи дороги Кола-Верхнетуломский-КПП "Лотта" протяженностью почти 229 километров из областной собственности в федеральную. Дорога имеет статус объекта федерального значения.

- Сейчас она обслуживается "Мурманскавтодором", на ремонт и содержание ежегодно тратится порядка 223-228 миллионов рублей. В случае, если она станет федеральной, то нагрузка с областного бюджета будет снята в пользу федерального, - сообщила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Аналогичный процесс был запущен по дороге Кандалакша - КПП "Салла", но возникли проблемы с документами, которые сейчас решаются.

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