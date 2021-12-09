В Мурманск прибыл атомный ледокол "Арктика"

Сообщается, что последние месяцы ледокол находился на гарантийном ремонте в Санкт-Петербурге.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманск пришел самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика". Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.
- В ближайшие дни атомоход приступит к проводкам судов в акватории Северного морского пути, - отметили в своем Instagram ОСК.
Сообщается, что последние месяцы ледокол находился на гарантийном ремонте в Санкт-Петербурге. У него меняли гребной электродвигатель.
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