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Общество9 декабря 2021 10:24

В Мурманск прибыл атомный ледокол "Арктика"

Атомоход будет сопровождать суда по Северному морскому пути
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Сообщается, что последние месяцы ледокол находился на гарантийном ремонте в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что последние месяцы ледокол находился на гарантийном ремонте в Санкт-Петербурге.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманск пришел самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика". Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

- В ближайшие дни атомоход приступит к проводкам судов в акватории Северного морского пути, - отметили в своем Instagram ОСК.

Сообщается, что последние месяцы ледокол находился на гарантийном ремонте в Санкт-Петербурге. У него меняли гребной электродвигатель.

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