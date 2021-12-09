Директор предприятия в Коле попал под уголовное дело за неуплату 22 миллионов рублей по налогам

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области Следственным отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в крупном размере".

Предприятие работает в Коле, основной вид деятельности - аренда и лизинг строительных машин и оборудования.

- По версии следствия, с апреля 2019-го по июнь 2021 года предприятие предоставляло в налоговую инспекцию ложные сведения о понесенных расходах при покупке товаров (работ, услуг) у ряда организаций и уплаченных суммах НДС по указанным сделкам. При этом расходы были включены в сумму налоговых вычетов в декларации по НДС за несколько кварталов 2019 и 2020 годов, представленные в налоговую инспекцию, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович. - Все это привело к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 22 миллионов рублей. Факт уклонения руководства предприятия от уплаты налогов выявлен в ходе камеральной налоговой проверки.

Сейчас следователи производят документальные исследования финансово-хозяйственной деятельности общества, которые помогут сформировать доказательственную базу. Также будут приняты все законные меры на возмещение причиненного ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.

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