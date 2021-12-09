В Мурманской области два браконьера получили условный срок за вылов краба на 1,2 миллиона рублей

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кольском районе назначили наказание двум браконьерам, которые незаконно ловили камчатского краба. Мужчины обвиняются по части 3 статьи 256 УК РФ.

- 17 марта 2019 года злоумышленники при помощи крабовых ловушек поймали в Мотовском заливе Баренцева моря не менее 86 особей краба. Водным биологическим ресурсам РФ был причинен ущерб на сумму более 1,2 миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Природоохранный прокурор предъявил гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

Суд признал двух подсудимых виновными и назначил каждому наказание в виде 2 лет лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ – условно с испытательным сроком 2 года.

Также судом в полном объеме удовлетворены исковые требования прокуратуры. Причиненный преступлением ущерб осужденные будут платить вместе.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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