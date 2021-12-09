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Общество9 декабря 2021 8:08

В детские сады Мурманской области привозили опасные продукты

За год в регионе выявили 370 нарушений при реализации продуктов питания
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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По всем выявленным нарушениям прокуроры приняли исчерпывающие меры реагирования, вплоть до уголовной ответственности.

По всем выявленным нарушениям прокуроры приняли исчерпывающие меры реагирования, вплоть до уголовной ответственности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Мурманской области провела проверки в отношении производителей продуктов питания, предпринимателей, социальных учреждений и выявили многочисленные нарушения законодательства.

Так, многие товары были без маркировки, этикеток от первоначальной (заводской, транспортной или иной) упаковки пищевой продукции, а также документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Также выявлены нарушения условий хранения продуктов, в частности температурного режима, а также некоторую продукцию продавали с истекшим сроком годности.

По всем выявленным нарушениям прокуроры приняли исчерпывающие меры реагирования, вплоть до уголовной ответственности.

Так, индивидуальному предпринимателю, которые поставлял продукты в дошкольные образовательные учреждения, после рассмотрения уголовного дела по ч. 3 ст. 171.1 УК РФ, суд назначил штраф - 180 тысяч рублей.

- Всего в 2021 году прокурорами выявлено 370 нарушений закона в рассматриваемой сфере, внесено 104 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 72 должностных лица, в административном порядке по постановлениям прокуроров привлечено к ответственности 69 виновных лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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