На месте бывшего морга в Териберке построят мемориал павшим и выжившим в годы войны

К 1 февраля проектно-сметная документация должна быть готова. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сентябре в Териберке установили памятную доску погибшим при бомбежке местным жителям. С инициативой выступил житель села Владимир Кичигин. В планах у местной власти поставить мемориал жителям села, прошедшим Великую Отечественную войну и не вернувшимся с фронта.

Для памятника предложили место напротив местного ДК. Но есть нюанс: сейчас там стоит здание, в котором раньше был морг. Вероятно, "деревяшку" надо будет снести.

- До принятия окончательного решения по земельному участку, на котором уже в 2022 году планируется построить мемориал, следует узнать мнение териберчан по этому вопросу, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

К 1 февраля проектно-сметная документация должна быть готова.

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