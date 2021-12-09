Жителям Мурманска напомнили об изменении реквизитов в квитанциях за отопление

Мурманская ТЭЦ напоминает северянам. что в квитанциях за теплоснабжение и подогрев воды изменились реквизиты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская ТЭЦ напоминает северянам. что в квитанциях за теплоснабжение и подогрев воды изменились реквизиты.

Энергетики обращают внимание жителей, которые не перенастроили автоплатеж или шаблон для оплаты, на необходимость самостоятельно внести изменения в расчетный счет и банк получателя, - отметили в компании. - При оплате на старые реквизиты в Мурманское Отделение № 8627 ПАО Сбербанк после 27 декабря 2021 года платеж попадет в невыясненные платежи, что приведет к образованию долга.

Подробнее о реквизитах можно прочитать здесь.

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