Жителям Мурманска напомнили об изменении реквизитов в квитанциях за отопление

Мурманская ТЭЦ напоминает северянам. что в квитанциях за теплоснабжение и подогрев воды изменились реквизиты.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманская ТЭЦ напоминает северянам. что в квитанциях за теплоснабжение и подогрев воды изменились реквизиты.
Энергетики обращают внимание жителей, которые не перенастроили автоплатеж или шаблон для оплаты, на необходимость самостоятельно внести изменения в расчетный счет и банк получателя, - отметили в компании. - При оплате на старые реквизиты в Мурманское Отделение № 8627 ПАО Сбербанк после 27 декабря 2021 года платеж попадет в невыясненные платежи, что приведет к образованию долга.
Подробнее о реквизитах можно прочитать здесь.
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