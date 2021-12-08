Житель Мурманска украл робот-пылесос в съемной квартире

Мужчина вынес из квартиры робот-пылесос.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В ближайшее время перед судом предстанет 39-летний житель Мурманска. Мужчину обвиняют в краже.
По материалам дела, в сентябре 2021 года северянин пришел к дверям квартиры в доме на улице Шмидта в Мурманске. Монтировкой он повредил дверной замок и проник внутрь. Из помещения мужчина вынес робот-пылесос и камеру видеонаблюдения.
– Владелец вещей, обнаруживший вскрытую квартиру, обратился в полицию. Ущерб он оценил в 16 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Оперативники вышли на след подозреваемого. Им оказался 39-летний безработный, наркозависимый местный житель. Мужчину задержали. Как оказалось, он решил поправить свое материальное положение вскрыв квартиру, которую сдает в аренду его мать, и взяв для продажи чужие вещи.
В отношении мурманчанина завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Сейчас материалы дела находятся в суде. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кандалакше на бюджетной должности почти полгода работала "мертвая душа". И.о. директора учреждения фиктивно трудоустроил местную жительницу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru