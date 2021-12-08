Житель Мурманска украл робот-пылесос в съемной квартире

Мужчина вынес из квартиры робот-пылесос. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В ближайшее время перед судом предстанет 39-летний житель Мурманска. Мужчину обвиняют в краже.

По материалам дела, в сентябре 2021 года северянин пришел к дверям квартиры в доме на улице Шмидта в Мурманске. Монтировкой он повредил дверной замок и проник внутрь. Из помещения мужчина вынес робот-пылесос и камеру видеонаблюдения.

– Владелец вещей, обнаруживший вскрытую квартиру, обратился в полицию. Ущерб он оценил в 16 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Оперативники вышли на след подозреваемого. Им оказался 39-летний безработный, наркозависимый местный житель. Мужчину задержали. Как оказалось, он решил поправить свое материальное положение вскрыв квартиру, которую сдает в аренду его мать, и взяв для продажи чужие вещи.

В отношении мурманчанина завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Сейчас материалы дела находятся в суде. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы

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