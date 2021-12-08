Атомный ледокол ввел караван из 7 судов из акватории Северного морского пути

Впервые за всю история арктического судоходства атомный ледокол проводил караван из 8 судов с различными техническими характеристиками в такое время года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 декабря атомный ледокол «Таймыр» вывел караван судов из акватории Северного морского пути. Kumpula, «Владимир Русанов», «Северный проект», «РЗК Константа», «Турухан», «Григорий Шелихов» и «Механик Пустошный» самостоятельно продолжили свое движение от западной кромки льдов Карского моря. Об этом сообщили в Атомфлоте.

Ранее, 22 ноября, атомный ледокол «Вайгач» взял под проводку суда «РЗК Константа», «Турухан», «Григорий Шелихов». Караван двигался в западном направлении. А 25 ноября к нему присоединились теплоходы Kumpula, «Селенга», «Владимир Русанов», «Северный проект», «Механик Пустошный». В районе полуострова Таймыр 5 декабря судно «Селенга» вышло из каравана и самостоятельно направилось в бухту Север. А с 6 декабря караван возглавил атомный ледокол «Таймыр», а атомоход «Вайгач» направился в Обскую губу.

– Этот рейс войдет в историю судоходства в акватории Севморпути. Необходимо отметить профессионализм экипажа атомного ледокола «Вайгач» и капитана Михаила Гончаренко. Он вышел в первый рейс после своего назначения на должность и продемонстрировал, что по праву может считаться достойным преемником школы арктических капитанов, – сказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Впервые за всю история арктического судоходства атомный ледокол проводил караван из 8 судов с различными техническими характеристиками в такое время года. Каравану удалось безукоризненно пройти самые сложные участки: проливы Бориса Вилькицкого и Матисена.

По словам капитан атомного ледокола «Вайгач» Михаила Гончаренко, во время плаванья пришлось много раз менять тактику.

– Капитаны понимали ситуацию и профессионально выполняли наши команды. Держать дистанцию, идти близко с нами им было сложнее. Они так не привыкли ходить. Отдельно отмечу, что в караване шло иностранное судно Kumpula. Языкового барьера не было – финский капитан хорошо говорил по-английски. Все указания выполнял четко, – сказал Михаила Гончаренко.

После завершения проводки каравана атомный ледокол «Таймыр» взял от западной кромки льдов Карского моря теплоходы «Териберка» и «Тамбей». Он повел их в Енисейский залив. Сейчас в акватории Севморпути нет судов, которые нуждались бы в срочной ледокольной проводке.

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