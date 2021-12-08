В Росляково в унитазе нашли плавающего мышонка

Мышонок плавал в унитазе. Фото: скриншот видео/vk.com/i.murmansk

По сообщениям соцсетей, в Росляково жители одного из домов столкнулись с необычным гостем: в унитазе одного из домов плавал мышонок.

- У нас новый член семьи, - пошутил мужчина, который снял видео.

Кроху поместили в пластиковый контейнер и дали ему еды. Официального подтверждения, что история произошла в Мурманске, "КП" пока не получила.

Напомним: в августе в одном из домов в Мурманске в унитазе плавала крыса.

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