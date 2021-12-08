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Общество8 декабря 2021 14:47

Прогноз погоды в Мурманске и области на 9 декабря 2021 года: до -34 градусов, туман

Какая погода будет в Мурманске и области 9 декабря 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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К 11 декабря в Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

К 11 декабря в Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

9 декабря Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. В регионе сохраняется морозная погода.

- Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью -20-25, при прояснениях -29-34, днем -13-18, местами -20-25 градусов. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

К 11 декабря в Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

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