В Кандалакше на улице Фрунзе под колеса авто попал мужчина

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/kandaone

В Кандалакше 8 декабря произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Мужчина двигался вдоль проезжей части.

- По предварительной информации, на улице Фрунзе произошел наезд на пешехода. Он был доставлен в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, - рассказала "КП"-Мурманск инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Очевидцы отмечают, что приезда скорой помощи пришлось ждать довольно долго. В паблике "Кандалакша онлайн" сообщили, что до приезда «неотложки» свидетели ДТП накрыли мужчину куртками, чтобы не допустить к полученным травмам еще и переохлаждение.

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