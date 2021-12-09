Для Мурманска рассчитали индекс селедки под шубой

Насколько за год выросли цены в магазинах, можно понять по тому, насколько дороже стали продукты для для традиционных новогодних блюд.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Как за год выросли цены в магазинах, можно понять по тому, на сколько дороже стали продукты для традиционных новогодних блюд.
"Комсомольская правда"-Мурманск" подсчитала индекс оливье, а также для селедки под шубой.
Оба салата изрядно подорожали.
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