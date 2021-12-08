Для Мурманска рассчитали индекс оливье

За два года четыре порции подорожали почти на 29%.
Фото: Иван ВИСЛОВ
"Комсомольская правда"-Мурманск" рассчитала индекс оливье для Мурманска. За основу был взят классический рецепт салата, цены от Мурманскстата и средние цены от крупнейших сетевых магазинов в областном центре.
За два года четыре порции подорожали почти на 29%.
Подробнее об индексе оливье можно прочитать здесь.
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