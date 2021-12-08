За сутки в Мурманской области 162 человека заболели коронавирусом

Выздоровели 69 415 северян, на лечении остаются 16 106 пациентов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 8 декабря 2021 года, за последние сутки 162 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Всего с начала пандемии заразились ковидом 88 134 человека, количество летальных исходов - 2613 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+80, всего 41857), Кандалакшский район (+20, всего 6758), Североморск (+15, всего 7687).
Выздоровели 69 415 северян, на лечении остаются 16 106 пациентов.
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