В центре Мурманска эвакуируют припаркованные на местах для инвалидов авто

В центре Мурманска, на улице Дзержинского, стали массового эвакуировать автомобили, которые незаконно припаркованы под знаком «инвалиды».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В центре Мурманска, на улице Дзержинского, стали массового эвакуировать автомобили, которые незаконно припаркованы под знаком «инвалиды».
- Уже который день замечаю что ДПС заинтересованы этим направлением. Привлекайте внимание граждан, чтобы были аккуратны и внимательны, - написали в паблике "Мурманск ДТП ЧП".
Инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская уточнила "КП"-Мурманск", что за парковку под табличкой "инвалиды" водителя ждет штраф в 5 тысяч рублей, если у него нет специальных документов, разрешающих там парковаться.
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