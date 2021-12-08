В центре Мурманска эвакуируют припаркованные на местах для инвалидов авто

В центре Мурманска, на улице Дзержинского, стали массового эвакуировать автомобили, которые незаконно припаркованы под знаком «инвалиды». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Мурманска, на улице Дзержинского, стали массового эвакуировать автомобили, которые незаконно припаркованы под знаком «инвалиды».

- Уже который день замечаю что ДПС заинтересованы этим направлением. Привлекайте внимание граждан, чтобы были аккуратны и внимательны, - написали в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская уточнила "КП"-Мурманск", что за парковку под табличкой "инвалиды" водителя ждет штраф в 5 тысяч рублей, если у него нет специальных документов, разрешающих там парковаться.

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