В Мурманске легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом

Обстоятельства аварии уточняются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на Кольском проспекте в районе дома №86 произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Как уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, с троллейбусом столкнулся легковой автомобиль. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

- Машина хотела перед троллейбусом повернуть со второго ряда направо, но не получилось... - написали очевидцы в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Из-за аварии движение троллейбусом на данном участке оказалось парализовано.

Напомним: в Мурманске в ГИБДД не стали сообщать о маршрутке с отвалившимися колесами. Но проверку начали после поста в "ВКонтакте".

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