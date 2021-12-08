В Мурманске начался капитальный ремонт пострадавшего от взрыва газа дома на улице Свердлова

Капитальный ремонт начался спустя три года после взрыва. Фото: Виктор КОСТРОВ

В марте 2018 года в доме №6/1 на улице Свердлова в Мурманске произошел взрыв газа. Его специально устроил один из жильцов из-за личных проблем. Погибли четыре человека, в том числе сам виновник происшествия.

Эксперты обследовали здание, в котором был полностью разрушен один из подъездов, и признали его пригодным для жилья после восстановления. Капитальный ремонт начался спустя три года после взрыва.

- Мы провели обследование дома №6/1 на улице Свердлова, которое показало, что необходимо утеплить фасад, а также заменить кровельное покрытие по всей площади дома, а не только над пострадавшим подъездом. Работы планировалось начать весной 2022 года, но учитывая общественный резонанс и желание условия проживания жильцов более комфортными, решено было приступить незамедлительно, – рассказала и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

В первую очередь фасад обошьют утеплителем и сайдингом бирюзового цвета. Также в планах ремонт крыши. Работы планируется завершить в мае 2022 года. На объекте установлены четыре камеры, чтобы за ремонтом можно было наблюдать онлайн.

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