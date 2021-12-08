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Здоровье8 декабря 2021 10:40

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 декабря 2021 года составило 2613 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 8 декабря 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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За последний день выявлено 162 новых случая заражения COVID-19.

За последний день выявлено 162 новых случая заражения COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 декабря 2021 года - 2613 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 7 человек.

Мурманская область остается на третьем месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу и Севастополю. В заполярном регионе приходится 346 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлено 162 новых случая заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 88 134 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.

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